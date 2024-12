Macron diz que fica no cargo e que escolherá o novo primeiro-ministro nos próximos dias

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Este é o primeiro pronunciamento do presidente após o parlamento francês aprovar uma moção de censura contra o primeiro-ministro Michel Barnier , uma medida para destituí-lo do cargo.

Na manhã desta quinta, Barnier apresentou um pedido de renúncia a Macron, que pediu para ele p ermanecer no cargo até que um novo premiê seja nomeado .

No discurso, Macron fez críticas ao parlamento, dizendo que a extrema direita e a extrema esquerda se uniram contra o governo, e que, de certa forma, isso cria uma situação de caos em uma medida de cinismo. Também afirmou que, e que o parlamento está preocupado com a próxima eleição do país.