Como ações do governo francês resultaram na queda do primeiro-ministro

Semanas após fazer sucesso passeando pela praia de Copacabana durante o encontro do G20 no Rio de Janeiro, o presidente da França, Emmanuel Macron, enfrenta um revés político no seu segundo mandato. Deputados de esquerda e direita se uniram e destituíram o primeiro-ministro, Michel Barnier, com menos de 100 dias no cargo. O ex-negociador do Brexit torna-se o primeiro-ministro com menor tempo no cargo.