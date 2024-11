Enquanto o Brasil não resolver o mal-estar civil-militar, viverá sob a ameaça de golpes

Enquanto o Brasil não resolver o mal-estar civil-militar que dilacera as entranhas de sua sociedade, viverá sob o fantasma de golpes e rupturas institucionais. O que se descortina a partir da operação da Polícia Federal, nesta terça-feira (19), com a prisão de quatro militares, entre eles um general, que teriam planejado o assassinato de Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes, não é nada mais do que um capítulo contemporâneo de uma história que, infelizmente, não é exceção.