Logo após o massacre terrorista de 7 de outubro de 2023, testemunhei em Israel o medo em seu estado mais puro. Quando desembarquei aqui, extremistas do Hamas ainda estavam infiltrados em áreas do sul do país e o grupo disparava foguetes a partir de Gaza. Existia também, é claro, uma profunda tristeza, estupefação, misturada com revolta e horror.