Haifa e seu maior ataque

Com 280 mil habitantes, Haifa é, em tempos normais, uma cidade pujante, universitária, a terceira maior de Israel. No entanto, vive seu maior êxodo. Milhares de moradores deixaram a metrópole do norte do país, cujos montes, como Carmelo, quase beijam o Mar Mediterrâneo. Eles buscam abrigo em regiões mais seguras de Israel - além de Haifa, em todo o Norte, cerca de cem mil pessoas estão desalojadas há um ano devido aos ataques do Hezbollah.