Não se resolve um problema criando outro

É louvável a decisão de Porto Alegre, em lei de autoria do vereador Márcio Bins Ely (PDT) sancionada na segunda-feira (12) pelo prefeito Sebastião Melo, de permitir o uso do amarelo piscante nas sinaleiras entre 0h e 5h. Motoristas parados no sinal vermelho em plena madrugada são presas fáceis para criminosos de plantão, especialmente em vias desertas e escuras.