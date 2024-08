Trânsito em Porto Alegre: os cruzamentos perigosos, onde ocorrem as mortes e os acidentes mais comuns

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) acaba de divulgar um relatório detalhado que deveria servir de alerta para a população de Porto Alegre. Não só pelo elevado número de mortes no trânsito, o que, por si só, já deveria, com o perdão do trocadilho, fazer acender o sinal vermelho em todos nós. Mas principalmente pelo caráter educativo por trás dos números.