Polêmica do uniforme: alguém perguntou às bordadeiras do Nordeste sobre seu trabalho ser exposto ao mundo em Paris?

A pseudopolêmica a respeito do uniforme do Comitê Olímpico do Brasil (COB), que será utilizado nesta sexta-feira (26), na cerimônia de abertura dos Jogos de Paris, é um daqueles exemplos de como o brasileiro adora criticar o... brasileiro. Gosto se discute - e tudo bem eu, você e a Anitta discordarmos.