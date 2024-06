No auge da pandemia, o populista presidente do México, Manuel López Obrador, adotou um comportamento negacionista em relação ao coronavírus. Enquanto seu próprio Ministério da Saúde pedia que as pessoas guardassem distanciamento social, AMLO, como é conhecido, percorria o país apertando mãos e abraçando cidadãos, que lhe pediam favores e tiravam selfies coladas ao político.