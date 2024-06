A contagem preliminar divulgada pelo Instituto Nacional Eleitoral (INE) do México, nesta segunda-feira (3), aponta a candidata governista Claudia Sheinbaum como vencedora das eleições presidenciais do país. Segundo o resultado prévio, ela tem uma votação que varia entre 58% e 60%. Com os números, se tornará a primeira mulher a assumir o cargo.