Em que outra região do mundo um governante perde uma perna na guerra e realiza um funeral com honras de Estado para sepultar, ele próprio, essa parte do corpo? Onde mais um presidente dedica vários minutos em rede nacional de TV para exaltar as supostas qualidades afrodisíacas da carne de porco? Ou onde um chefe de Estado foge do país e envia a renúncia por fax? Há bizarrices que parecem só ocorrer na América Latina.