Entrevista "As atividades ilícitas também ocorrem em rede", diz adido de segurança dos EUA no Brasil Jason Smith abriu nesta segunda-feira (3/12), na SSP, em Porto Alegre, curso sobre táticas de monitoramento em fronteiras, que vai treinar agentes de polícias civis e militares de 11 Estados fronteiriços com 10 países sul-americanos