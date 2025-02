Tecnologia e saúde: a união que está transformando a relação médico paciente

À medida que as tecnologias evoluem, podemos esperar uma saúde mais acessível, personalizada e eficiente para todos. ipopba / stock.adobe.com

A tecnologia tem se mostrado uma força transformadora em diversas áreas, e a saúde não é exceção. Nos últimos anos, inovações tecnológicas têm revolucionado os tratamentos, diagnósticos e a forma como os pacientes se relacionam com os profissionais da área médica. O impacto é visível tanto na introdução de novas ferramentas quanto na melhoria do acesso e qualidade dos cuidados.

O GLP-1 e seus impactos na sociedade

Um dos maiores avanços recentes na medicina tem sido o uso de medicamentos baseados no GLP-1, como o semaglutide, para o tratamento da obesidade e diabetes tipo 2. Esses medicamentos não apenas ajudam a controlar o peso e os níveis de glicose, mas também têm mostrado potencial para reduzir o risco de doenças cardiovasculares. Com a crescente prevalência da obesidade global, que afeta cerca de 13% da população mundial, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a introdução de tratamentos eficazes como os do GLP-1 representa uma revolução no controle dessas condições crônicas. A popularização desses medicamentos está transformando a abordagem terapêutica, ao proporcionar uma alternativa acessível e eficiente para milhões de pacientes.

Healthtechs: Diagnósticos rápidos e inovações médicas

As health techs têm desempenhado um papel crucial na melhoria dos diagnósticos e tratamentos médicos. Ferramentas como testes rápidos para COVID-19, exames de imagem por inteligência artificial (IA) e dispositivos de monitoramento de saúde são exemplos de como a tecnologia tem acelerado o acesso a cuidados de saúde de qualidade. Por exemplo, o uso de IA em exames de imagem, como ressonâncias magnéticas e tomografias, permite diagnósticos mais rápidos e precisos, muitas vezes detectando problemas que poderiam passar despercebidos.

Outro exemplo significativo são as plataformas de telemedicina, que têm facilitado consultas à distância, permitindo que os pacientes recebam cuidados médicos sem precisar sair de casa. Isso é especialmente importante em áreas rurais ou para pacientes com mobilidade limitada, garantindo um acesso mais rápido e eficaz a cuidados especializados.

Wearables e Gadgets para monitoramento de saúde

Os wearables e gadgets de saúde também têm se tornado uma parte essencial do cuidado diário. Dispositivos como o Apple Watch, Fitbit e Oura Ring monitoram indicadores de saúde em tempo real, como frequência cardíaca, níveis de oxigênio no sangue, qualidade do sono e até mesmo atividades físicas. Estes dispositivos são projetados para ajudar os usuários a monitorar sua saúde de forma contínua, fornecendo dados cruciais que podem ser compartilhados com os profissionais de saúde para diagnósticos mais rápidos e personalizados.

Além disso, gadgets como os monitores de glicose contínuos, usados por diabéticos, permitem o monitoramento constante dos níveis de glicose no sangue sem a necessidade de picadas frequentes. Isso não só facilita o controle da doença, mas também ajuda a prevenir complicações a longo prazo.

A revolução tecnologia na neurologia

A Dra. Manuella Edler Zandoná, neurologista, destaca a revolução que a tecnologia trouxe para a neurologia:

— A neurologia vive uma revolução tecnológica: acesso global ao conhecimento, neurotecnologias de ponta e telemedicina transformam o diagnóstico e o tratamento, democratizando a saúde.

A tecnologia tem permitido avanços impressionantes em tratamentos de doenças neurológicas, como a implementação de neuroimplantes e sistemas de monitoramento cerebral. A utilização de plataformas digitais para troca de conhecimento entre profissionais médicos ao redor do mundo tem acelerado a inovação e o aprimoramento dos tratamentos. Pacientes que antes enfrentavam longos períodos de espera para o diagnóstico agora podem se beneficiar de métodos mais rápidos e precisos.

Telemedicina e acompanhamento remoto: o papel do WhatsApp na saúde

A Dra. Fernanda Grün Rosa, fisioterapeuta especialista em pós-operatório e pele, também ressalta a importância da tecnologia no acompanhamento remoto de pacientes.

— A internet no celular, que gera a possibilidade de ter WhatsApp, e com isso ligação por vídeo ou envio de fotos em tempo real para a equipe, ajuda a discutir casos e mudar condutas para a melhor evolução dos pacientes. O WhatsApp também permite um acompanhamento diário sem que precisemos estar no mesmo ambiente — afirma.

Essa praticidade tem sido essencial para otimizar os cuidados e garantir que os pacientes recebam suporte contínuo, mesmo após a alta hospitalar. O WhatsApp, em particular, tem se tornado uma ferramenta valiosa para a comunicação em tempo real entre pacientes e médicos, facilitando o envio de fotos de feridas ou sintomas e promovendo uma abordagem mais personalizada e eficiente no tratamento.

O futuro da tecnologia na saúde

A tecnologia continuará a desempenhar um papel crucial na evolução da medicina. A utilização de IA, machine learning e big data está tornando os tratamentos mais personalizados e eficazes. Além disso, a integração de dispositivos vestíveis, como relógios e pulseiras inteligentes, permitirá monitoramento contínuo da saúde e detecção precoce de possíveis problemas, como arritmias cardíacas e níveis elevados de pressão arterial.

Porém, é importante também considerar os desafios, como a proteção de dados dos pacientes e a acessibilidade das novas tecnologias para diferentes camadas da população. Embora a inovação seja promissora, é essencial garantir que os benefícios sejam amplamente distribuídos, sem criar barreiras para aqueles que mais precisam de acesso aos cuidados de saúde.

Conclusão