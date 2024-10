Não será jogo jogado contra o Atlético-GO

A partida contra o Atlético-GO no próximo sábado (26), na Arena, é Copa do Mundo para o Grêmio. Qualquer resultado que não seja a vitória será uma tragédia para nós. E não é porque o adversário está na lanterna do campeonato e virtualmente rebaixado que os três pontos estão garantidos. Temos o exemplo vivo do jogo contra o Criciúma na mente, no qual chegamos até mesmo a empatar e tomamos um revés no final, dentro da nossa casa. Aquele jogo foi um balde de água fria na gremistada.