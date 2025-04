O Inter precisa mais

Bruno Henrique parece ter perdido força no Inter. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

São quatro jogos sem vitória do Inter. No Brasileirão dá para entender porque os colorados estão jogando contra grandes times. Já na Libertadores o time vinha bem até o jogo da última terça-feira (22). Teve uma virada muito boa, mas permitiu que o adversário chegasse aos 3 a 0 ainda no primeiro tempo.

O Juventude será o adversário e tem uma semana inteira para se preparar. Roger Machado falou do problema físico e psicológico dos jogadores. Ele está preocupado com isto. Mas este é o jogo para buscar recuperação depois de quatro jogos sem vitória e melhorar na tabela de classificação do Brasileirão. É um clássico gaúcho, mas por ser jogo no Beira Rio e pelo melhor time que tem o Internacional, seja qual for a escalação, o favoritismo é todo Colorado.

E o Thiago Maia?

Será que este jogador continua no castigo porque quis sair do clube e jogar no Santos ao lado de seu amigo Neymar? Se for isto, entendo que o Inter está cometendo um grave erro. Neste momento, o titular Bruno Henrique está jogando muito pouco. Era hora de Thiago Maia.

Fernando é quem tem feito as principais jogadas do meio campo colorado. Mas ele tem 37 anos e pode sentir com a sequência de jogos e a não participação de Bruno Henrique que parece ter perdido força. Esta é uma das questões relevantes para serem avaliadas pelo treinador a fim de que possa tomar a melhor decisão.