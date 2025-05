Os jogadores que estão marcados pela torcida do Grêmio

Volpi foi espetacular na única vitória do Grêmio, contra o Atlético-MG. Jefferson Botega / Agencia RBS

Dois jogadores estão duramente marcados pelo torcedor do Grêmio e entopem as redes sociais. São o goleiro Volpi e o zagueiro Jemerson. Eles falharam muito nos últimos jogos do Tricolor. Só que amanhã, quando os dois estiverem em campo, precisarão do apoio irrestrito dos torcedores.

Eles estarão com a camisa do Grêmio num jogo em que a vitória é fundamental. Eu digo até que é um jogo decisivo. A necessidade de contabilizar vitórias está na campanha do time no Brasileirão. Tendo apoio eles terão mais tranquilidade para jogar e, quem sabe, ajudar muito no jogo.

Volpi foi espetacular na única vitória do Grêmio, com os milagres contra o Galo mineiro. Jemerson pode ter melhora considerável ao saber que tem apoio da arquibancada.

Cabe ao torcedor vaiar os jogadores do Santos que já estão intranquilos porque seus torcedores não se conformam com as atuações do time. Uma vitória pode ser determinante de uma grande arrancada. O torcedor que irá ao estádio pode ajudar bastante.