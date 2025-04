Inter alcança a marca de 150 mil sócios

Os colorados começaram a se associar ao clube pelo bom momento vivido na última temporada. Após a enchente, em maio do ano passado, a instituição conseguiu a filiação de 30 mil novos sócios no período.

— A marca de 150 mil sócios(as) é a prova da grandeza do Sport Club Internacional e da confiança que nossa torcida deposita no clube. Esse resultado valoriza nossa história, fortalece nosso futuro e reflete a paixão, a lealdade e o compromisso do torcedor em construir um Inter cada vez mais forte, competitivo e representativo — disse o presidente Alessandro Barcellos via assessoria de imprensa.