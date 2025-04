Roger confirma necessidade de rodar o grupo do Inter: "Estamos pagando o preço de sair atrás no placar"

Técnico já avisou que fará mudanças no time. Jefferson Botega / Agencia RBS

É bem provável que o Inter precise rodar boa parte do grupo para o jogo do final de semana. O desgaste é evidente, inclusive mental, como frisou o técnico Roger Machado. As trocas, porém, não são necessariamente relacionadas à idade ou à posição em campo. Alguns atletas mesmo jovens também precisarão de um descanso.

O técnico já avisou que fará mudanças no time. Claro que não adiantou quais serão, até porque terá de analisar os dados de cada atleta. Disse o treinador:

— Com certeza vai ter consequência em quem vai jogar no final de semana. Não vi decréscimo físico (contra o Nacional). A sensação que tive, ainda que só vá ter os números depois da análise do GPS dos atletas, é de que não tivemos queda. Nesses jogos que saímos atrás, nos desgastamos mais. Desencaixa a marcação, precisa correr atrás, perde o controle técnico da partida. Estamos suportando a maratona fisicamente, mas pagando um preço de sair perdendo e não sendo eficiente em outros momentos que poderíamos ter definido a partida.

Há pelo menos cinco candidatos a ficar no banco no jogo do Brasileirão, marcado para sábado (26), 16h, no Beira-Rio. Aguirre, Vitão, Bernabei, Bruno Henrique e Alan Patrick têm jogado basicamente todas as partidas e com grande desgaste. Fernando é outro que vem acumulando jogos, mas consegue se dosar.

Nathan, Rogel, Ramon, Thiago Maia (ou Ronaldo) e Óscar Romero (ou Borré) entram na fila para jogar. Depois do Juventude, o Inter receberá o Maracanã, encerrando a sequência de cinco partidas em Porto Alegre e iniciando quatro longe da Capital.

Os treinos de quinta-feira (24) e sexta (25) ajudarão a definir melhor o cenário. A correria do calendário está cobrando o preço.

Confira na íntegra a coletiva do técnico Roger Machado