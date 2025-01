Monsoon estampará ação social em uniforme diante do Grêmio e leiloará camisas autografadas

O Monsoon, clube que carrega em seu distintivo as cidades de Porto Alegre e Dubai, tem sido visto como um novato, um forasteiro no futebol gaúcho. Mas é justamente essa imagem que o clube busca ressignificar. Nesta quarta-feira (29), contra o Grêmio, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, o clube abrirá mão do patrocínio master em sua camisa para divulgar a ação social "siga @padreceron".