Lance de Craque e aproveitamento da base: o que D'Alessandro contou no Sala de Redação

D'Alessandro participou do Sala de Redação, na Rádio Gaúcha. Duda Fortes / Agencia RBS

D'Alessandro foi a atração do Sala de Redação desta sexta-feira (6). O ex-jogador e atual diretor esportivo do Inter falou sobre o evento beneficente Lance de Craque, que, neste ano, ocorrerá no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em 14 de dezembro, às 17h.

Será uma grande festa, com muitos jogadores qualificados, profissionais que já largaram a bola e dos quais temos saudade. A Rádio Gaúcha vai transmitir a partida, inclusive, com imagens do jogo pelo canal de GZH no YouTube.

Imagine que um cidadão estrangeiro, que vem exercer sua atividade profissional no Brasil, comanda com seu prestígio uma ação social deste tamanho. D'Alessandro já tem mais de 30 patrocinadores e, com certeza, terá grande renda da bilheteria. Tirando as despesas, repassará uma bela grana a entidades assistenciais em ano tão difícil como este que passamos.

Utilização da base

D'Alessandro deu uma aula de organização de departamento de futebol. Ele descreveu funções e as caracterizou, sem medo. Porém, para mim, o mais importante que saiu da sua longa entrevista para o Sala de Redação foi que os treinadores precisam utilizar as categorias de base.

Não adianta um clube investir na busca de jogadores, na formação deles, e um treinador querer ter a segurança de perder menos e utilizar somente veteranos. Não faz sentido.

O Inter já tem atletas da base pedindo passagem. Tem outros que, segundo D'Ale, estão chegando. Eles terão espaço no ano que vem e, no futuro, poderão ser vendidos. É essa a salvação de um clube. Ou vende seus jovens ou quebra.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.