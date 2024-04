O resultado heroico que o Grêmio conseguiu diante do Estudiantes, em La Plata, nesta terça-feira (23), entrará para a história. A equipe de Renato Portaluppi ficou com um jogador a menos nos últimos 20 minutos de partida, com a expulsão de Villasanti, e venceu o time argentino por 1 a 0.