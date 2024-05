Quando o Guaíba começou a transbordar, no início do mês, por que os sacos de areia foram depositados de maneira tão amadora nos portões do muro da Mauá? Se uma das comportas já havia cedido em novembro, como é que seis meses depois ela estourou de novo? E hoje, quase um mês após a enchente, por que as soluções ainda parecem tão vacilantes? Veja, acima, o meu comentário na Rádio Gaúcha.