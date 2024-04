Gente sofrida, mas que raramente se dá conta do quanto sofre. Esse é o perfil de quem mora em pousadas com aluguel social. Pessoas em situação de rua, miseráveis, desempregados, imigrantes sem lugar para ir. São cidadãos que, embora tenham direitos, se conformaram com a impossibilidade de acessá-los. Mesmo diante da morte de 10 pessoas em uma uma hospedaria da Rede Garoa, na madrugada desta sexta-feira (26), alguns ainda reagem com resignação. Veja, acima, o meu comentário no programa Timeline, da Rádio Gaúcha.