O alegretense Matteus, do BBB 24, é exatamente o perfil de pessoa que merece espaço, destaque e dinheiro no mundo de hoje. Não por ser gaúcho, claro que não, mas por conseguir liderar uma jornada vitoriosa sem a menor inclinação para o conflito. Sem fúria na voz, sem impor o que pensa, sem agredir ninguém, sem nunca trabalhar pela destruição do adversário. Matteus prova que é possível manter a postura pacífica sem cair na apatia — ou, para usar uma expressão corriqueira no programa, sem virar uma planta. Veja, no vídeo acima, meu comentário sobre o gaúcho no programa Timeline, da Rádio Gaúcha.