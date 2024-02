Em comentário no programa Gaúcha Mais, na Rádio Gaúcha, abordei a frequência com que o Brasil convive com o golpismo militar. É uma rotina histórica desde a Proclamação da República: a cada 30, 40, no máximo 60 anos, uma investida autoritária ganha corpo, e os responsáveis são sempre anistiados. Não podem mais ser. Ouça: