Na manhã do último domingo, esperando o Gre-Nal, dei um passeio pelo Brique da Redenção – e saí de lá em alto astral, como sugere a letra do Fogaça. Na verdade, fui para ver de perto o trabalho do caricaturista Roberto, que exerce a sua habilidade de desenhar rostos na Praça da Alfândega, mas também acampa na Avenida José Bonifácio nos finais de semana para expor uma particularidade de sua obra: caricaturas e frases de personagens ilustres da História, como Freud, Charles Darwin, Einstein, Ghandi e outros mais ou menos votados. Vale a pena conhecer o traço e o talento do artista.