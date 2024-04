Diego Costa foi o craque do Gauchão e o maior protagonista do time que se reabilita em meio ao campeonato. Mas ninguém é tão senhor deste título quanto o homem que virou estátua e foi eternizado na esplanada da Arena. Renato Portaluppi convenceu Diego Costa a desistir de voltar para a Europa. A direção foi fundamental na sedução no viés financeiro ao jogador consagrado. A mesma direção que trouxe também Pavon, antes trouxera Soteldo.