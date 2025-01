Lula sente o golpe do pix e faz alerta a ministros sobre 2026

Inconformado com a reação negativa que a norma da Receita Federal sobre o Pix gerou ao seu governo e com o ritmo de entregas neste terceiro mandato, o presidente Lula disse a ministros nesta segunda-feira (20) que a oposição já começou a campanha eleitoral de 2026, e sua gestão precisa entregar o que prometeu nas eleições. A derrota na narrativa sobre o monitoramento de transações bancárias fez o petista repetir aos auxiliares que todos na Esplanada precisam consultar a Presidência antes de qualquer iniciativa que possa gerar repercussão.

A fala do presidente ocorreu na abertura da primeira reunião ministerial de 2025, que serve para um balanço dos dois primeiros anos de seu mandato e para traçar os próximos objetivos. No encontro, o novo ministro da Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira, dará o norte de mudanças que considera necessárias para que o governo consiga mostrar resultados. Lula está convicto de que o país está melhor desde que ele retornou ao Planalto, mas reclama internamente que grande parte da população não reconhece as mudanças.

Na linha de outros discursos já proferidos nos encontros com sua equipe, Lula defendeu que o período de organizar a casa e plantar as sementes já passou. Até o final de 2026, argumentou, é necessário ter certeza do que o governo irá colher.

— A entrega que fizemos para o povo ainda não é o que nos comprometemos em 2022. Este será um ano de história e consolidação da história de cada um de vocês (ministros). Daqui para a frente, a gente não pode mais inventar nada, tem que colher o que já plantou — disse.

Com previsão de realizar mudanças na Esplanada, Lula avisou que chamará os ministros para conversas individuais nos próximos dias. O rearranjo mira o fortalecimento da base no Congresso e a costura de possíveis alianças para as próximas eleições.

— 2026 já começou. Não por nós, mas pelos adversários. É só ver na internet que eles já estão em campanha. Nós precisamos trabalhar — complementou Lula.

Na esteira dos transtornos causados ao governo pela norma que a Receita editou sobre o Pix, o presidente disse que o governo precisa aprender a trabalhar com a nova característica do povo brasileiro, que é empreendedor.

A repercussão negativa ocorreu em boa parte por conta de distorções da iniciativa do governo, mas o tema despertou entre trabalhadores informais o temor de que o governo se valeria da iniciativa para cobrar mais impostos.

— Daqui para frente, nenhum ministro pode fazer portaria que vai causar confusão pra nós sem passar pela Casa Civil. Depois arrebenta e cai na Presidência — bradou.

Sem vestir o chapéu que passou a adotar após a cirurgia na cabeça, o presidente disse aos ministros que está 100% recuperado e espera de cada integrante da equipe muito mais trabalho nos próximos dois anos.