O que realmente importa ao Brasil na disputa Trump x Kamala

O futuro da política externa do governo dos Estados Unidos e o eventual recrudescimento de medidas protecionistas é bem mais importante para o Brasil do que a disputa ideológica que aproxima lulistas dos democratas e bolsonaristas dos republicanos. No primeiro semestre deste ano, a exportação para os norte-americanos alcançou o valor recorde de US$ 19,2 bilhões, aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior. Neste caso, coincide com o alinhamento entre os mandatários dos dois países, mas é resultado principalmente de uma relação diplomática sólida que já dura 200 anos.