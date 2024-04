O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apelou nesta terça-feira (2) que o Congresso firme um pacto para reorganizar as contas públicas. O pedido inclui a revisão da desoneração da folha das prefeituras e do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse). Até agora, no entanto, os parlamentares não demonstram qualquer disposição de retirar os benefícios. Se o cenário continuar, o governo terá ainda mais dificuldade de alcançar o prometido déficit zero.