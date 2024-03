A alta na arrecadação no primeiro bimestre do ano foi surpreendente, animou o governo e reduziu bastante a necessidade de bloqueio do orçamento. A limitação de gastos livres de R$ 2,9 bilhões, anunciada nesta sexta-feira (22), ficou distante de projeções mais pessimistas que indicavam cifras perto de R$ 15 bilhões. Mas isso está longe de significar uma guinada firme em direção ao cumprimento do déficit zero.