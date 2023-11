Estudantes com dívidas junto ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) poderão renegociar os contratos a partir desta terça-feira (7) na Caixa e no Banco do Brasil (BB), informou o governo. Além de 100% de abatimento em juros e multas, haverá descontos do valor consolidado da dívida. Em todo o país, há 1,24 milhão de contratos inadimplentes, sendo 38.107 no Rio Grande do Sul.