Uma semana após dizer que o governo não precisa necessariamente buscar déficit zero no próximo ano, o presidente Lula fez questão de reforçar nesta sexta-feira (3) que seus ministros devem transformar dinheiro em obras e não deixar verba parada no Tesouro. Sim, o Brasil tem muitas pendências em infraestrutura, inclusive com obras atrasadas. O problema é abusar do cheque especial para agilizar essas entregas e comprometer a estabilidade fiscal.