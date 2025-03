Juro alto vai encolher economia, mas o melhor a esperar é que faça seu efeito

A atual composição do Copom: Izabela Moreira Correa (Integridade Pública), Gabriel Galípolo (presidente), Gilneu Vivan (Regulação), Rodrigo Alves Teixeira (Administração), Diogo Guillen (Política Econômica), Ailton Aquino dos Santos (Fiscalização), Paulo Gomes (Sistema Financeiro), Paulo Picchetti (Assuntos Internacionais), Nilton David (Política Monetária). Raphael Ribeiro / Divulgação

O juro básico perto de 15% vai, sim, encolher a economia, como advertem economistas e empresários. Mas o melhor, dadas as circunstâncias, é esperar que faça exatamente esse efeito. Com inflação acumulada em 12 meses de 5,06%, a alta de preços corrói o poder de compra dos salários e todos os brasileiros empobrecem.

Embora exista um debate legítimo sobre a capacidade de o juro alto controlar uma alta de preços cuja origem não é apenas aumento de demanda, esse fator tem peso na aceleração dos reajustes. E elevar o juro é o remédio amargo que o Banco Central (BC) receita para evitar uma doença mais grave: o descontrole da inflação.

Então, aumento do juro é, sim, um problema. Encarece o crédito, adia investimentos e ainda pesa no bolso do consumidor por ser custo, também repassado. Uma vez administrado, o melhor é que cumpra seu papel. Dificuldade maior seria se não funcionasse, ou seja, se nem apertando o crédito a inflação cedesse e o crescimento desacelerasse.

Nesse caso, o Brasil experimentaria um fenômeno econômico descrito por um palavrão: dominância fiscal. Para lembrar, é uma situação em que o desequilíbrio das contas públicas é tão grande que torna a política monetária – feita por meio do juro – sem efeito. Mais ainda, quando altas adotadas para frear a atividade econômica e, assim, tentar controlar a alta de preços, fazem efeito contrário: aumentam a inflação.

O Comitê de Política Monetária (Copom) surpreendeu positivamente o mercado e negativamente o setor produtivo ao avisar que haverá nova alta do juro na reunião de maio. Na véspera, pesquisa feita no mercado financeiro mostrou que 58% dos entrevistados projetam recessão para 2025, ou seja, redução no PIB ao menos em dois trimestres consecutivos.

Nesta quinta-feira (20), day after da decisão, o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, disse não descartar que o resultado do PIB do segundo trimestre seja negativo, assim como o terceiro. Estaria caracterizada uma recessão técnica. Pouco antes, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia dito no programa Bom Dia, Ministro, da EBC:

— Não acredito que você precisa de uma recessão para baixar a inflação no Brasil. Você consegue administrar a economia de maneira a crescer de forma sustentável, sem que a inflação saia do controle.

Também fez um mea culpa raro de ouvir de integrantes do governo:

— Temos que admitir que governos erram, muitas vezes. Governos erram. E, às vezes, a coisa descalibra um pouquinho. Se não for um erro grave, você consegue corrigir rapidamente.

O melhor cenário seria uma correção rápida da política fiscal, mas quase todo o universo econômico jogou a toalha e não aposta na possibilidade. Por isso, o melhor a esperar é que o juro alto ajude a "calibrar" o crescimento, como afirmou Haddad em uma das primeiras manifestações neste ano. O BC só tem de lembrar da máxima que a diferença entre remédio e veneno é a dosagem.