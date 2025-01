Duas multinacionais brasileiras reconstroem escola em Porto Alegre

Como ficaram as salas de aula depois da iniciativa.

Maior instituição municipal de ensino de Porto Alegre, a Escola Doutor Liberato Salzano Vieira da Cunha, no bairro Sarandi, teve de ser reconstruída depois da enchente de maio de 2024. Para fazer a obra que exigiu cerca de R$ 8,8 milhões, uniram-se duas multinacionais brasileiras, Gerdau e Ambev . Nesta sexta-feira (31), deve ocorrer a inauguração.

A parceria surgiu com a mobilização de empresas para acelerar a reconstrução e revitalização de pontos essenciais na cidade , e teve participação de outras organizações, entre as quais Movimento União BR, Dolphin e Brasil ao Cubo.

A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço que nasceu não muito longe dali, na Avenida Voluntários da Pátrica, fez doações com o Movimento União BR, especializado na criação de hubs emergenciais , que atua no Estado desde setembro de 2023. A Dolphin foi responsável pela revisão elétrica.

A iniciativa tem apoio e tecnologia da Brasil ao Cubo, construtech que integra a Gerdau Next, braço de novos negócios da Gerdau, especialista em construção modular off-site (com montagem fora do canteiro de obras). A obra levou 80 dias.