Um porto e um terminal fluvial no RS são vendidos para empresa suíça

Embora na quinta-feira (17) um fato relevante da Wilson Sons relatasse negociações com outra empresa, o martelo foi batido para outra. Nesta segunda-feira (21), um novo comunicado oficial da companhia informa que as operações da Wilson Sons no Brasil foram vendidas por R$ 4,35 bilhões para a operadora de cruzeiros suíça Mediterrenean Shipping Company (MSC).