"Empresa que não abre portas a mulheres e negros abre mão de metade da população", diz nova líder de indústria do RS

Com carreira guiada pela luta contra as desigualdades, Leila Loria assumiu uma cadeira ainda raramente ocupada por mulheres: a de presidente do conselho de administração da FCC, indústria de Campo Bom que fornece para os setores calçadista, de construção civil e moveleiro. Atua também em outras corporações - antes, em cargos executivos, agora apenas em conselhos. Ou seja, acompanha de perto a evolução, ainda que discreta, de mulheres, negros e outros grupos subrepresentados em cargos de liderança nas empresas.