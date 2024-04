Ao contrário do que se esperava, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) nos Estados Unidos desacelerou. A alta de 1,6% anunciada nesta quinta-feira (25) veio bem abaixo da projeção média de 2,5%, o que renovou a esperança de corte no juro por lá - e por consequência, também alguma suavização na piora recente do cenário interno.