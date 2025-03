Empresas gaúchas têm o quarto menor índice de incentivo à contratação de mulheres no país; entenda os motivos

O desafio, no entanto, está mais perto do que se imagina. Relatório do Ministério do Trabalho e Emprego do segundo semestre de 2024 (veja aqui) aponta que só 27,3% das 3.076 empresas gaúchas com mais de cem funcionários têm políticas de incentivo à contratação de mulheres. É o quarto pior percentual no país, abaixo da média nacional (35,3%).