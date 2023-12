Como o ano só acaba quando termina, nesta quinta-feira (28) foi anunciado o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) ainda do terceiro trimestre (afinal, o quarto também só acaba quando o ano termina). A variação é quase imperceptível, mas veio com um sinal negativo à frente (-0,1%) ante os três meses anteriores e de mesmo tamanho - mas sem sinal negativo - em relação ao mesmo período do ano passado.