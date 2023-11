Nesta segunda-feira (20), começa uma nova edição da Zero Grau, feira de calçados que vai até quarta no Serra Park, em Gramado. Na terça-feira (21), estreia a Brazil Footwear Show (BFShow), novo evento realizado até quinta pela associação das indústrias do setor, a Abicalçados, no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre.