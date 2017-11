Com uma proposta de luxo, a Rei da Barba inaugura sua primeira unidade no Estado no ParkShopping Canoas. Nascida em Curitiba, onde tem duas unidades, e presente em São Paulo, prevê expansão com 15 novas lojas nos próximos cinco anos, em franquia, focada no Sul e Sudeste. Além de barba, cabelo e bigode, vai oferecer limpeza de pele, peeling, depilação, drenagem linfática e massagem relaxante.