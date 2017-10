Você sabia que Donna é o caderno mais querido dos nossos leitores, entre todos os da edição de fim de semana? (Em segundo lugar está o Vida.) Os homens devem estar abandonando a leitura deste texto agorinha mesmo, pensando: “Donna é querido entre as mulheres, lógico!”. Nada disso, senhores! O suplemento tem, sim, um público mais feminino: 95% das leitoras de ZH relatam que o leem. Mas 65% dos nossos leitores homens também o consomem. Ou seja: dois em cada três leitores homens de ZH costumam ler a revista. Que legal. Ainda mais porque Donna traz reportagens de comportamento, de relacionamento, de tendências. E isso interessa a todos.

Neste fim de semana, a edição está especial: não perca a reportagem sobre as mulheres que venceram o câncer. E, para chamar a atenção para o Outubro Rosa, a revista foi impressa em papel rosa também. Veja lá como ficou lindo.

– Esta edição espelha nossa vontade de estar próximo das leitoras, de trazer histórias inspiradoras, de abraçar as causas e os temas que tocam as mulheres – diz Patrícia Rocha, a editora de Donna.

Recentemente, a marca lançou um novo posicionamento, com o objetivo de representar melhor as mulheres gaúchas e de trazer temas relevantes para elas, sem deixar de lado a leveza.

O primeiro é o Donna Week Iguatemi , que aconteceu de quarta até este sábado e trouxe de volta a Porto Alegre uma semana de moda, a maior do sul do país.

E, com muito orgulho, entre várias grifes na passarela, seis marcas gaúchas estavam presentes, selecionadas com a curadoria de Donna para representar a riqueza da moda feita aqui.

– O manifesto do evento, "Express yourself", enfatiza nossa crença de que moda é mais do que tendência, é uma forma de dar seu recado ao mundo e de ser a melhor versão de você mesma – explica Patrícia.