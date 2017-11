É horrível presenciar um acidente. Ele não sabia o que fazer. Parou o carro onde o Santana sumiu, mas não via nada. Era um barranco íngreme, com uma vegetação cerrada. Podia ver o rastro, mas não o carro.

Ele repetiu a história. O oficial respondeu: _ O senhor está faltando com a verdade. Esse acidente não é de agora. O motor do carro está frio. A mulher está consciente, me disse que o marido passou mal e saiu da estrada horas atrás.

Pediu o recibo do pedágio. O policial ficou surpreso. O tíquete confirmava que a hora que ele passara era coerente com o que falava. Mas sacou do bolso o recibo do carro acidentado. Entre ferro, vidro e sangue, ele encontrou o papelzinho amarelo. O Santana passara pelo pedágio quatro horas antes dele.