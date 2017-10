Na próxima terça, será Halloween: dia das bruxas e de outros seres do além. A comemoração cada ano é maior, em vitrines de lojas, escolas particulares e em alguns grupos de amigos. Como ela cresce entre jovens engatados na cultura americana, chega junto a reclamação de que a data seria uma importação sem sentido.

De fato, é uma data pagã e norte-europeia, antes de ser americana. A defesa nacionalista soa simpática. Afinal, temos os nossos monstros, nossas lendas. Mas não seria bom perguntar: o que é mesmo originário do Brasil e o que vem de fora?

Monstros dão menos medo quando desfilamos em seu carnaval dos horrores.

Se for para retirar as importações, deveríamos começar com o Papai Noel. A cristandade prescindiu dele até pouco tempo e hoje é sinônimo de Natal. Se o bom velhinho agora é aceito e já é "tradicional", teríamos que pensar em que momento fechamos as fronteiras e definimos que nada mais entra.

De certa forma, tudo veio de fora. O Brasil é um país jovem, uma síntese de culturas e tem uma fome em canibalizar referências. Deveríamos parar de importar? Não seria melhor perguntar o que essa data diz?

Na minha opinião, o Halloween é bem-vindo. Gosto de monstros, eles dão contornos a coisas inefáveis, às nossas angústias mais secretas. Mais do que isso, acredito que a data traz o espírito do dia dos mortos ao modo de como o México o comemora. Aqui temos o dia de finados, uma data triste, austera, para lembrar dos nossos que se foram. Os mexicanos celebram carnavalescamente seus mortos. Acredito que os vivos, brincando de mortos-vivos, se aproximam mais dos seus antepassados e de nosso inevitável destino. Falar da morte, brincar com a morte, tê-la presente, nos ajuda a viver com mais intensidade. A consciência da finitude faz bem.

Eu imagino um Halloween brasileiro tendo o Saci como mestre de cerimônias, esse duende travesso que vive aprontando. Ele sairia na comissão de frente de mão com Frankenstein e com um vampiro romeno. Seriam seguidos pelo Boitatá, ladeado por Cumacanga, e a Mula Sem Cabeça, suas parceiras para assuntos com fogo. A atração principal seria o Corpo-Seco, o zumbi brasileiro que poucos conhecem. Sem falar no Labatut, a Caipora, o Curupira, o Berrador, o Velho do Saco, a Cuca, o Mapinguari, o Chupa-Cabra, a Pisadeira, a Cobra-Grande, entre tantos. Os gaúchos têm o seu monstro particular, o Jaguarão, que aterroriza o sul do nosso mar de dentro.

Não se trata de barrar os estrangeiros, mas de conhecer o nosso folclore. Aliás, os resistentes ao Halloween geralmente desconhecem nossos monstros. É menos uma resistência patriótica do que um preconceito contra o reino da fantasia. Monstros dão menos medo quando desfilamos em seu carnaval dos horrores. Por isso, defendo a exposição e a diversidade no mundo do terror. E feliz Halloween!