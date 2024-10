Foi um sábado (19) diferente para Renato Portaluppi. Acuado pela posição incômoda do Grêmio no Brasileirão, e também pelas críticas com relação aos poucos treinamentos comandados por ele na semana Gre-Nal, o treinador ficou na defensiva durante a entrevista após o clássico. Um jogo que lhe rendeu duas estatísticas importantes, positiva e negativa.