O sábado (26) pode ser determinante para o Inter finalmente ingressar no G-4 do Brasileirão. Não depende só de si, mas vitória fora de casa diante do Atlético-MG, nitidamente preocupado com as copas e não com o campeonato, pode encaminhar esta situação. Além disso, o dia tem um elemento especial para Roger Machado.