A reta final da temporada exibe uma condição de reserva de Enner Valencia no Inter. De protagonista no ano passado e também no primeiro semestre de 2024, o equatoriano inegavelmente vive uma fase ruim. Mesmo assim, ele continua sendo uma peça de qualidade no elenco. Foi dele o gol que garantiu o empate contra o Flamengo nessa quarta-feira (30), no Beira-Rio.