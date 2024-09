É preciso concordar que o Inter teve postura e mentalidade forte para encarar o Cruzeiro no Mineirão com um a menos desde os 33 minutos do primeiro tempo. O empate em 0 a 0, além de garantir um ponto fora de casa, deu indícios de que o time teve competência para sofrer. Mas há uma estatística desta partida que não pode ser simplesmente ignorada: o número de finalizações.