Lá vai o cara pedir paz no Gre-Nal. Nunca é demais. Afinal, vivemos uma semana lamentável com um episódio que já mancha o 2024 do futebol brasileiro. O ônibus do Fortaleza foi apedrejado após o jogo contra o Sport Recife pela Copa do Nordeste. Imagens que assustam. Vidas que correm risco. E a dúvida de qual é o limite para tudo isso.